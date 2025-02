Nummer negen, opvallend advies van een voormalige Barça-speler... en niet de juiste schoenen aan: zo werd Francis Amuzu officieel gepresenteerd bij Grêmio

Francis Amuzu werd voorgesteld aan zijn nieuwe fans. Hij zal zich moeten aanpassen aan enkele lokale tradities.

Na tien jaar bij Anderlecht is Francis Amuzu aan een nieuw hoofdstuk begonnen aan de kant van de wereld, bij Grêmio. Gekleed in zijn shirt, met het nummer 9 erop, werd hij officieel gepresenteerd aan de pers en supporters.

"Een ding dat ik hier echt leuk vond, is dat de coach me persoonlijk heeft gebeld. Ik voelde meteen veel vertrouwen van zijn kant", begon hij, ter gelegenheid van wat zijn eerste transfer in zijn professionele carrière is.

"Wat me heeft geschokt, is het klimaat hier, het is erg warm, heel anders dan België. Maar de spelers hebben me heel goed ontvangen en ik voel me hier thuis. Vooral Martin Braithwaite, hij spreekt Frans en Engels", zei hij.

De duivel zit in de details

De voormalige aanvaller van FC Barcelona heeft al wat advies gegeven aan de nieuwkomer: "Hij vertelde me dat er iets was dat ik op het veld moest doen. Geef je leven. Als je hier je leven geeft, zullen de supporters aan jouw kant staan."

VERHEUGD MET DE TRICOLOR FANS 🇪🇪 Amuzu kan niet wachten om op het veld te staan en elke gremista te vertegenwoordigen die gepassioneerd is over de drie kleuren. We zijn ook ongeduldig, Amuzu!



DELIGHTED WITH THE TRICOLOR FANS 🇪🇪 Amuzu kan niet wachten om op het veld te staan en elke gremista die gepassioneerd is over... pic.twitter.com/WdPw9uGG9p — Grêmio FBPA (@Gremio) 12 februari 2025

Afgelopen weekend was Francis Amuzu in het stadion voor de wedstrijd tegen de grote rivalen Internacional. De supporters adviseerden hem snel om de rode schoenen die hij droeg uit te doen, omdat ze deden denken aan de kleur van de vijand. Ironisch voor een voormalige Anderlecht-speler. "Ik zal ze wegdoen", lachte hij. De volgende stap zal nu zijn om zich te bewijzen op het veld... en ervoor zorgen dat hij de juiste schoenen kiest.