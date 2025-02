Al 50 miljoen euro voor Club Brugge na Champions League: "En levert nog eens 100 miljoen op"

Club Brugge won woensdag met 2-1 van Atalanta. Volgende week dinsdag volgt de terugwedstrijd.

Club Brugge heeft nu al een fantastische campagne in de Champions League achter de rug. Met de 2-1 uit de heenwedstrijd heeft blauwzwart een kans om door te stoten.

Maar ook als het avontuur volgende week in Bergamo eindigt, zal dit een heel mooi Europees avontuur zijn. Sportief, maar zeker ook financieel.

De zege tegen Atalanta leverde nog maar eens 2 miljoen euro op, waardoor de totale opbrengst van dit seizoen rond de 50 miljoen euro zit. En er volgt nog meer, zo oordeelt Tom Boudeweel bij Sporza.

Club Brugge heeft immers goud in handen op de transfermarkt. “Met Jashari, Tzolis, die jonge gasten... noem ik maar een paar namen”, vertelt hij.

“Dat gaat toch, denk ik, naar 100 miljoen. Het enige nadeel is dat Club deze zomer misschien wel voor een "extreme makeover" staat. Het gevolg van die goeie prestaties is dat heel Europa ziet hoe goed Club als team is, maar ook hoe goed enkele pionnen in dat elftal zijn.”

De zomermercato wordt voor Club Brugge een heuse uitdaging. “Het heeft geen zin om veel geld op de rekening te hebben staan, als je het jaar erna dan minder goed kan presteren.”