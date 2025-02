Hoe gaat het nog met Björn Engels? Jonas De Roeck geeft duidelijk antwoord over situatie van de verdediger

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De 30-jarige Björn Engels is al drie jaar geen onderdeel meer van de Antwerp-selectie, en zijn toekomst bij de club blijft onzeker. Trainer Jonas De Roeck lichtte in zijn persconferentie de huidige situatie van de verdediger uit.

Engels speelde voor het laatst op 5 februari 2022 voor de ploeg, en sindsdien heeft hij geen officiële minuten meer gemaakt voor de Great Old. Sinds zijn terugkeer in België in 2021 speelde hij slecht 20 wedstrijden.

“Zijn situatie is complex en is tegelijk een situatie waar ik als coach geen invloed op heb”, vertelt De Roeck in Het Nieuwsblad. Zolang ik hier coach ben, heeft hij nog geen enkele keer aanspraak gemaakt op een groepstraining."

Maar wat doet Engels dan wel ondertussen? “Hij traint nog steeds individueel, op de club. Indien mogelijk zoeken we, zowel voor de club als voor hem, een oplossing waar iedereen zich in kan vinden”, denkt De Roeck over de situatie.

Vertrek bij Antwerp?

De vraag rijst of Engels in de zomer zal vertrekken bij Antwerp. "Dat is iets tussen hem en de club", zegt De Roeck.

"Als ex-speler en als coach hoop ik dat hij terug voetballer kan worden. Dat hij als sportman weer zijn beroep kan uitoefenen. Maar het is momenteel moeilijk te zeggen welke richting dit uitgaat", besluit De Roeck.