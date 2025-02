José Mourinho komt na afloop van partij met prachtige woorden over Jan Vertonghen

Opvallend beeld na Fenerbahce-Anderlecht. José Mourinho kwam de perszaal binnen met een shirt van Jan Vertonghen.

José Mourinho was best tevreden over de prestatie van Fenerbahce. Een 3-0-bonus uit de heenmatch op zak hebben is meer dan goed. Toch is hij voorzichtig.

“We hebben sinds begin januari tien matchen gespeeld: acht keer gewonnen, twee keer gelijk. Is dat het Mourinho-effect? Het is niet slecht, hé”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

The Special One zag dat zijn spelers geen fouten maakten. “Toch is het nog niet gespeeld. Zelfs niet met 3-0, want in het voetbal is alles mogelijk. Zeker buitenshuis”, ging hij verder.

Voor Mourinho is winnen alles. “Ik win vooral graag zonder een hartaanval te krijgen. Dat kan ook met 7-3 zijn. Vandaag tegen Anderlecht kreeg ik geen hartaanval, want mijn team vulde alle opdrachten goed in en streed voor elkaar.”

De Portugees had ook nog mooie woorden over voor Jan Vertonghen, met wie hij nog samenwerkte bij Tottenham. Hij kreeg het shirt van de Anderlechtverdediger.

“Da’s mooi”, besloot Mourinho. “Jan is nog altijd één van mijn boys. Dat zal altijd zo blijven. Hoe hij in elkaar steekt als voetballer, maar ook als mens. Daar hou ik van. Ik zal zijn shirt koesteren.”