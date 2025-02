Miserabele avond voor Belgische clubs in Europa: Wat betekent dit voor onze coëfficiënt?

Donderdagavond was geen goede dag voor de Belgische clubs in Europa. Anderlecht, Union en KAA Gent konden hun prestaties in de tussenronde van de Europa League en de Conference League niet omzetten in positieve resultaten.

Op een moeilijk bespeelbare Heizel ging Union tegen Ajax zwaar onderuit. Met een 0-2-nederlaag staat Union nu voor een zware taak in de return in Amsterdam. Anderlecht had het zeer moeilijk in Istanbul en verloor kansloos met 3-0 van het Fenerbahçe van José Mourinho. Het moet volgende week in het Lotto Park al minstens vier doelpunten scoren. KAA Gent staat voor dezelfde opdracht. De Buffalo's verloren kansloos met 0-3 van Real Betis in de Conference League. In tegenstelling tot de andere Belgische clubs gaf Club Brugge een lichtpuntje. De landskampioen won op woensdagavond in extremis de heenwedstrijd in de tussenronde van de Champions League tegen Atalanta Bergamo met 2-1. Klap voor onze coëfficiënt Niet alleen de clubs, maar ook de Belgische UEFA-landenranking kreeg een klap. Door de negatieve resultaten van de Belgische teams liep ons land verder weg van de zevende. De Belgische coëfficiënt is nu 13.550 volgens de UEFA-website, een lichte verbetering ten opzichte van vorig seizoen, maar onvoldoende om veel op te klimmen in de ranglijst. Top tien UEFA-coëfficiëntenranking 1) Engeland: 106.624 (+20.892) 2) Italië: 93.043 (+17.687) 3) Spanje: 88.596 (+18.035) 4) Duitsland: 83.331 (+15.421) 5) Frankrijk: 69.379 (+14.214) 6) Nederland: 65.150 (+13.250) 7) Portugal: 61.366 (+15.350) 8) België: 54.750 (+13.550) 9) Tsjechië: 43.300 (+9.750) 10) Turkije: 42.900 (+9.300)