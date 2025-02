Roef en Kums hebben iets te zeggen over terugmatch in Sevilla én ook Beerschot komt ter sprake

Het werd een pijnlijke avond voor de Belgische teams in Europa en zo ook voor Sven Kums en KAA Gent. In eigen huis gingen ze roemloos ten onder in de tweede helft tegen Real Betis Sevilla: 0-3. De terugwedstrijd nu al overbodig?

In de eerste helft had Davy Roef nauwelijks een bal te pakken, na de rust moest hij zich wel een paar keer onderscheiden. En dan nog moest hij zich drie keer omdraaien in een erg lastige match voor de Buffalo's.

Terugwedstrijd overbodig?

De terugmatch in Sevilla lijkt zo nu al een maat voor niets. "We wisten dat het moeilijk ging worden en kwalificatie wordt heel moeilijk nu", beseft Davy Roef maar al te goed dat de strijd zo goed als gestreden is.

"Maar we gaan nog zo'n goed mogelijke wedstrijd proberen te spelen in Sevilla, zodat we zeker niet te zwaar verliezen over de twee wedstrijden heen."

Best doen in Sevilla

Ook kapitein Sven Kums had wel wat te vertellen over de zaak: "We hebben individuele fouten cash betaald. "We hebben nu eerst en vooral een belangrijke wedstrijd in het weekend tegen Beerschot."

"Daar moeten we eerst en vooral op focussen, daarna zullen we wel zien naar volgende week toe. We hebben allemaal eergevoel en we willen elke wedstrijd proberen te winnen. Het zal een mooie ervaring zijn en we gaan ons best daar doen."