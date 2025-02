Ruben Van Gucht zegt volmondig ja tegen opvallende rol: "Het kan me niet schelen of er commentaar volgt of wat anderen hiervan denken"

Deze zaterdag strijden 32 kandidates om de titel van Miss België. Een jury van zes personen bepaalt wie wint. Een opvallend jurylid dit jaar is Sporza-commentator Ruben Van Gucht.

Van Gucht werd persoonlijk gevraagd door Miss België-organisatrice Darline Devos. Zijn steun aan het goede doel Light For The World en zijn ervaring als presentator maakten hem volgens Devos de juiste keuze.

Ruben werd niet zomaar gekozen. Hij bracht Miss België in contact met Light For The World, een organisatie die oogzorg biedt in Rwanda, Congo en Tanzania. "Omdat hij dit goede doel steunt, leek het ons een goed idee om hem als jurylid te vragen", zegt Devos in Het Laatste Nieuws.

Ruben Van Gucht hoefde niet lang na te denken over het aanbod. "Miss België is een professionele organisatie en ik was benieuwd om het eens van dichtbij mee te maken.”

Van Gucht neemt zijn taak dan ook zeer serieus. “We kregen allemaal video’s waarin de kandidates zich voorstellen. Ik heb alle 32 video’s bekeken. Zij hebben hier een jaar naartoe gewerkt, dus verdienen ze mijn volle aandacht.”

Van Gucht weet dat zijn liefdesleven en eerdere roddels, zoals het ‘benen-incident’ tijdens een interview, de gemoederen bezighouden. Toch trekt hij zich daar niets van aan. “Zoals bij alles in mijn leven: het kan me niet schelen of er commentaar volgt of wat anderen hiervan denken. Ik heb toegestemd om in een jury te zitten en daarmee klaar.”