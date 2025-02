Michel Louwagie onthult hoe KAA Gent Jorthy Mokio uit zijn handen liet glippen: "Pijnlijk en niet goed"

Jorthy Mokio (16) leverde tegen Union een glansprestatie met Ajax in de Europa League. En dat terwijl hij op dit moment ook bij KAA Gent had kunnen spelen.

KAA Gent verloor donderdag met 0-3 op het veld van Real Betis, maar zal ook gevloekt hebben toen het Jorthy Mokio (16) een uitstekende wedstrijd zag spelen tegen Union. Want Gent had wist dat het goud in handen had.

Mokio kwam pas op 12de naar Gent, waar hij meteen indruk maakte. "In het begin stak Mokio er echt met kop en schouders bovenuit, letterlijk en figuurlijk. We zagen toen al dat hij ooit op het allerhoogste niveau zou spelen", zegt voormalig CEO Michel Louwagie bij Sporza Daily.

Al in november 2022, drie maanden voor zijn 15de verjaardag, startte Gent al gesprekken met de familie Mokio over een profcontract. Vanhaezebrouck nam Mokio ook mee op stage en liet hem net na zijn 16de ook debuteren bij KAA Gent.

Louwagie deed alles om Mokio in Gent te houden

"Iedereen in de club dacht in dezelfde richting." Ook Sam Baro, toen nog geen voorzitter, werd betrokken in het verhaal. Maar de eisen van de familie Mokio waren te hoog. Naar verluidt wilden ze 50% van een toekomstige verkoopsom.

En dat kon Louwagie niet maken. "We hebben veel meer gedaan dan we konden doen", zucht Louwagie. "Maar het is pijnlijk en niet goed voor het Belgische voetbal dat we Mokio niet bij ons konden houden."