Opvallende getuigenis over Didier Lamkel Zé: "Hij is anders, of zijn wij anders?" en "Geregeld hoofdpijn"

Didier Lamkel Zé is een absoluut woelwater met een slechte naam. Hij maakte al het mooie weer bij onder meer Royal Antwerp FC en KV Kortrijk, maar viel er ook op met diverse fratsen. Nu moet hij STVV in eerste klasse helpen houden.

Het wordt niet makkelijk voor de troepen van Felice Mazzu om dit seizoen in eerste nationale te blijven. Met nog vijf speeldagen te gaan staat het team pas veertiende en dus is het alle hens aan dek voor de ploeg.

Fratsen en grollen

Bovendien zijn er met Lapoussin en Lamkel Zé twee extra woelwaters binnen de club bijgekomen. Aan de coach om daarmee om te leren gaan en ze te gebruiken in operatie redding.

De analisten waren eerder al heel kritisch voor de winger: "Het is een heel goede voetballer, over de kwaliteiten wil ik niet discussiëren. Maar zijn mentaliteit past niet in een voetbalploeg", klonk het eerder al bij Steven Defour.

Mazzu gelooft erin

En wat denkt Felice Mazzu over de winger? “Didier wil wel presteren, maar wil zich ook amuseren. Het harde werk is minder zijn ding, maar door zijn manier van zijn brengt hij je ploeg creativiteit bij en kan hij op intuïtie iets forceren."

"Toen ik in januari hoorde dat hij op de markt was, heb ik hem meteen gebeld, want als tegenstander bezorgde hij mij altijd veel problemen", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Didier is anders, ja. Of misschien zijn wij degenen die anders zijn? (grijnst) Die vraag moet je je altijd stellen. Veel kabaal maakt hij hier alleszins niet. Didier glimlacht, Didier heeft geregeld hoofdpijn, maar praten doet hij niet veel."