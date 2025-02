Zorgde voormalige-Anderlechtspeler ervoor dat Francis Amuzu avontuurlijke transfer naar Brazilië maakte? "Als dat niet het geval zou zijn, had ik de transfer niet gemaakt"

Francis Amuzu maakte deze winter de overstap van Anderlecht naar het Braziliaanse Gremio. De 25-jarige aanvaller koos voor een nieuw avontuur in Zuid-Amerika, op aanraden van een oud-ploeggenoot.

Amuzu vertelt in Het Nieuwsblad dat de eerste weken in Brazilië hectisch waren, vooral door het onbekende verkeer. De Belg koos er zelf voor om een chauffeur in dienst te nemen.

"Voor ik hier kwam, hoorde ik veel verhalen over carjackings, ontvoeringen en inbraken", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Mijn eerste vraag was dan ook of het wel veilig zou zijn voor mijn vrouw en dochter. Als dat niet het geval zou zijn, had ik de transfer niet gemaakt."

Amuzu geeft aan dat hij gerustgesteld werd, vooral doordat hij in een beveiligd complex woont. Toch weet hij dat garanties er nooit zijn: "Toen ik in Boom woonde, hebben ze daar ook in mijn huis gezeten."

Advies van Bolasie

Voordat hij voor Gremio koos, vroeg Amuzu advies aan zijn voormalige ploeggenoot Yannick Bolasie. "Ik had al gehoord dat Ronaldinho en Suarez hier gespeeld hadden, maar ik vroeg Bolasie om zijn mening", legt Amuzu uit.

"Hij zei dat de competitie stevig was en dat het me zou liggen omdat er veel ruimte is om te spelen. Als ik het goed doe, kan ik daarna misschien naar een topclub. Ik geloof dat ook."