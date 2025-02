"Helemaal gepasseerd": Franky Van Der Elst vreest voor lot van Anderlechtspeler

RSC Anderlecht speelt op dit moment bij Sporting Charleroi. In het elftal van trainer David Hubert is opnieuw geen plaats voor Thomas Foket.

Bij RSC Anderlecht zit Sardella geschorst aan de kant. Geen Thomas Foket bij paarswit, want David Hubert kiest voor Maamar. Een keuze die kan tellen, zo vindt ook commentator Peter Vandenbempt.

Voor Franky Van Der Elst is de situatie ondertussen duidelijk en weet Foket hoe laat het is. “Foket was aangetrokken om een belangrijke rol te spelen”, klinkt het bij DAZN.

“Binnen Anderlecht op het veld en in de kleedkamer. Die rol kan hij op het veld voorlopig niet waarmaken, hij lijkt nu wel helemaal gepasseerd te gaan worden voor de jonge Maamar die al een aantal wedstrijd heeft gespeeld.”

Dat was weliswaar aan de linkerkant in al die andere wedstrijden, maar tegen Charleroi speelt Maamar voor het eerst op rechts, de beste positie voor hem, want hij is rechtsvoetig.

Volgens Van Der Elst maakt Hubert daar heel veel mee duidelijk richting Foket. Hij heeft echter wel nog een contract in het Lotto Park tot midden 2027.