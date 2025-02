📷 'Manchester City wil Rode Duivel als vervanger voor Kevin De Bruyne'

De Citizens lijken zich neergelegd te hebben bij het vertrek van Kevin De Bruyne, op het einde van dit seizoen. Onze landgenoot heeft tal van lucratieve aanbiedingen op zak.

Volgens TBR Football wil Manchester City een Rode Duivel binnenhalen om De Bruyne te vervangen. Het zou gaan om Charles De Ketelaere van Atalanta Bergamo, zo meldt het medium op zijn website.

Het team van trainer Pep Guardiola moet stevig heropgebouwd worden. Daar werd deze winter al een voorzet voor gegeven, maar deze zomer zou de ploeg helemaal op punt gesteld worden.

Volgens TBR Football wil City een bedrag van 24 miljoen euro op tafel leggen om Charles De Ketelaere naar de Premier League te halen. Of dat voldoende zal zijn, is maar zeer de vraag. Transfermarkt legt de marktwaarde van CDK ondertussen al op 38 miljoen euro.

Met een lopend contract tot 2027 en wetende dat Atalanta zelf iets meer dan 22 miljoen euro op tafel legde aan AC Milan om De Ketelaere over te nemen zal er zo goed als zeker meer dan 24 miljoen euro nodig zijn.

