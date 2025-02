Uitgeleende Anderlecht-speler flopte ook bij nieuwe ploeg: 3,5 miljoen weggesmeten?

Alexis Flips beleeft bij Charleroi hetzelfde sportieve drama als bij Anderlecht. Sinds zijn komst in de zomer speelde hij amper 278 minuten, verspreid over negen wedstrijden.

Hoewel hij aanvankelijk enthousiast was over zijn overstap, raakte hij al snel uit beeld door de sterke prestaties van concurrenten als Heymans, Guiagon en Bernier schrijft LDH.

Zijn basisplaatsen bleven beperkt tot twee duels tegen Standard, maar hij kon zijn kans niet grijpen. Volgens Mehdi Bayat presteerde Flips in oktober nochtans sterk in de eerste 25 minuten op Sclessin, maar daarna ging het bergaf. Na een korte invalbeurt tegen OH Leuven in november verdween hij volledig uit de ploeg.

Sinds 30 november heeft Flips geen minuut meer gespeeld, ondanks het feit dat hij niet geblesseerd was. Zelfs bij personeelsproblemen kreeg hij geen kans. In de wedstrijd tegen AA Gent verkoos trainer Rik De Mil om een rechtsback een linie hoger te zetten in plaats van Flips op te stellen. Later werd hij zelfs gepasseerd door een onervaren jeugdspeler.

De situatie escaleerde verder toen hij voor de matchen tegen Cercle en Dender zelfs niet meer werd geselecteerd. Alleen door ziekte van Bernier mocht hij vorige week tegen Beerschot opnieuw op de bank zitten. Coach De Mil erkende dat Flips zwaar onder de situatie leed, maar zag de middenvelder de afgelopen weken met een verbeterde mentaliteit terugkeren op training.

Toch zal zijn passage bij Charleroi weinig indruk nalaten. “Een flop? Moeilijk te zeggen, want hij heeft amper kansen gekregen", stelt Bayat in de Waalse krant. “Een echte mislukking is iemand die vijf keer in de basis start en telkens faalt.” Maar feit blijft dat Flips, die Anderlecht in 2023 nog 3,5 miljoen euro kostte, komende zomer een cruciale beslissing moet nemen over zijn toekomst.