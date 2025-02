Lamkel Zé is terug, de "kleine" clubs in vorm: ons ideale team van de 26e speeldag in de Pro League

Verschillende verrassende resultaten en prestaties dit weekend in de Pro League. Hier is ons elftal van de week van de 26e speeldag!

Doelman

Marko Ilic hield Kortrijk lang in de wedstrijd tegen Antwerp, en uiteraard moeten we ook de penalty vermelden gestopt door... Bryan Heynen. Maar Ortwin De Wolf, met twee beslissende reddingen, heeft Mechelen geholpen om de drie punten te pakken tegen Union Saint-Gilloise.

Verdedigers

We kiezen voor een verdediging met drie, aangezien er geen pure flankverdedigers zijn om in het team op te nemen. Ahmed Touba, in het hart van de Mechelse verdediging, was uitstekend en ook beslissend in de overwinning van KVM in het Dudenpark.

Eervolle vermelding voor de overtuigende eerste optreden van Attila Szalai, maar Matte Smets was ook solide aan de kant van Genk en de Limburgers behaalden de overwinning. Tot slot, in een rol als rechtercentrale verdediger in de driemansverdediging van Milicevic, was Matisse Samoise de beste verdediger van de Buffalos. Hij verslaat Lucas Hey, die een goede wedstrijd speelde maar werd gepasseerd bij een afgekeurd doelpunt van Charleroi.

Middenvelders

Het middenveldtrio kent één regelmatig terugkerende naam: Hans Vanaken was de metronoom die Club Brugge kalm genoeg hield om een punt te pakken tegen Stayen ondanks een 2-0 achterstand. Maar aan zijn zijde een verrassing: Hakim Sahabo was uitstekend tegen Gent en verdient een vermelding ondanks de pijnlijke nederlaag van Beerschot. Konstantinos Karetsas completeert het middenveld op nummer 10.

Op de flanken in een rol als vleugelspeler, nog een Genkie: Christopher Bonsu Baah, ongrijpbaar op zijn flank. Aan de andere kant moest er een keuze gemaakt worden tussen de twee sensaties van Sint-Truiden; onze keuze valt op Didier Lamkel Zé maar het had ook naar Lapoussin of zelfs Billal Brahimi kunnen gaan, die ook uitblonken.

Aanvallers

Dante Vanzeir heeft niet alleen twee doelpunten op strafschoppen gemaakt: hij was een ware plaag voor de verdediging van Beerschot en lijkt zijn niveau van zijn tijd bij Union weer te hebben gevonden. Naast hem zijn er meerdere kandidaten: Vincent Janssen, Benito Raman voor zijn doelpunt tegen USG.

Maar de aangename verrassing Daishawn Redan verdient ook een plek in het aanvallende duo dankzij zijn twee doelpunten - voor het andere team. Twee spelers van Beerschot, dus, ondanks de nederlaag: een manier om eer te betonen aan dit team dat zelden beloond wordt voor zijn goede wedstrijden.