Lokaal voetbalicoon overleden: vader van ex-Rode Duivel en trainer van Romelu Lukaku

Afgelopen zondag overleed Louis De Boeck op 80-jarige leeftijd. Hij was jarenlang een gewaardeerde leerkracht in het basisonderwijs en liet ook een onuitwisbare stempel achter in het lokale voetbal.

Naast zijn carrière in het onderwijs was hij decennialang actief in de jeugdwerking van Rupel Boom. Bovendien was hij de vader van voormalig Rode Duivel Glen De Boeck en heeft hij ooit nog een jonge Romelu Lukaku onder zijn hoede gehad.

Beroepshalve was Louis De Boeck verbonden aan basisschool Boom Park, waar hij als leerkracht in het derde leerjaar talloze kinderen lesgaf. ‘Meester Louis’ stond bekend om zijn geduld, passie en toewijding aan zijn leerlingen, schrijft HLN. Voor velen was hij meer dan een onderwijzer; hij was een mentor en een vertrouwd gezicht in de gemeenschap.

Ook in de voetbalwereld genoot De Boeck een uitstekende reputatie. Meer dan 40 jaar was hij actief in de jeugdwerking van Rupel Boom, waarbij hij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van jonge talenten. Voor de fusie met Rupel werkte hij als jeugdtrainer bij FC Boom, waar hij onder meer Romelu Lukaku trainde bij de U11.

Naast zijn werk als trainer was Louis De Boeck ook de vader van Glen De Boeck. Glen doorliep zijn jeugdopleiding bij Boom en groeide uit tot een solide verdediger bij KV Mechelen, Anderlecht en de Rode Duivels.

Zijn vader bleef na de fusie tot Rupel Boom in 1998 nauw betrokken bij de club en legde zich vooral toe op scouting. Tot op late leeftijd was hij vrijwel dagelijks aanwezig op de club, waar hij geliefd was bij spelers en stafleden.