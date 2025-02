Vanzeir en Milicevic laten zich uit over de Gentse kansen op play-off 1: wie heeft het beste schema en komt de verrassing uit Mechelen?

De strijd om play-off 1 is nog niet gestreden. Afgelopen weekend deed KAA Gent wel een prima zaak door te winnen van Beerschot, terwijl Charleroi en Standard onderuit gingen. Wat mogen we nog verwachten de komende vier speeldagen?

KAA Gent won uiteindelijk door twee strafschoppen met 3-2 van Beerschot. Daardoor zijn ze wat uitgelopen in de stand op de nummers 7 en 8. En dus lijkt play-off 1 toch alweer iets meer nabij te komen voor De Buffalo's.

"We zijn altijd blijven geloven in play-off 1 en geloven daar nu ook zeker nog in. Dat is wat we willen bereiken", aldus coach Danijel Milicevic over de zaak. "We hebben nu vijf punten voorsprong op Standard, dit kan een heel belangrijke zege zijn voor ons in de strijd om play-off 1.

Vijf punten voorsprong

"Maar volgende week wacht een moeilijk duel tegen Genk", wil de coach van Gent zich nog niet rijk rekenen. Daarin werd hij ook bijgestaan door onder meer Dante Vanzeir: "De kloof is nu vijf punten."

"Het is een goede zaak dat we doen, maar we moeten nog zoveel mogelijk punten pakken de komende wedstrijden en dan winnen van Kortrijk. Dan zullen we er volgens mij wel bij zijn."

Zware schema's

Gent speelt nog op Genk, thuis tegen Club Brugge, op Antwerp en thuis tegen Kortrijk. Voor Standard wacht nog Club Brugge (uit), Anderlecht (thuis), Union (uit) en Antwerp thuis en voor Charleroi is er Westerlo (uit), Genk (thuis), Mechelen (thuis) en Club Brugge (uit). Misschien is het speelschema van KV Mechelen zelfs nog het 'makkelijkste' met STVV (thuis), Beerschot (uit), Charleroi (uit) en Dender (thuis).