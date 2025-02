Anderlecht zet vol in op... 16-jarige: de tiener waar paars-wit voor de komende seizoenen veel van verwacht

Zit er nog vis in de vijver van Neerpede die binnenkort klaar is om gevangen te worden? Welja, er is er eentje die door de sportieve staf van de A-kern met veel interesse gevolgd wordt. Er wordt uitgekeken naar de dag dat Nathan De Cat klaar is voor het grote werk.

Binnen Neerpede zijn er velen zeker: het gaat niet lang meer duren voor De Cat zijn debuut gaat maken voor de A-ploeg. De 16-jarige verdedigende middenvelder zat begin dit seizoen al verschillende keren in de selectie van Brian Riemer. Fysiek al heel sterk Dat was door personeelsproblemen op dat moment, maar Riemer vertrouwde ons toen ook toe dat hij er met recht en reden bij zat. Waarom? De Cat is geen typische 16-jarige en staat fysiek een pak verder dan zijn leeftijdsgenoten. Hij speelt eigenlijk nog maar sinds begin dit seizoen voor de Futures, maar maakte daar al grote indruk. Niet in het minst afgelopen weekend tegen Lommel SK, waar hij exact deed wat ze van hem verwachten: het speltempo dicteren. Hij speelt al zes jaar voor Anderlecht, dat hem bij de jeugd van KV Mechelen ging weghalen. De Cat is voor een verdedigende middenvelder enorm technisch aangelegd en heeft een bovengemiddelde passing. Daarnaast heeft hij een grote motor en kan hij tot van box to box spelen. In september van vorig jaar gaf Anderlecht hem een contract tot 2027, maar eigenlijk willen ze dat nu al openbreken. Achter Hatenboer en Rits? Ze verwachten immers dat het niet lang meer duurt vooraleer hij de beloftenploeg ontgroeid zal zijn en voor zijn profiel gaat er interesse komen. Dat is nu zelfs al het geval, maar ze willen niet weer een talent zien vertrekken vooraleer hij is doorgebroken bij de fanions. Met Cédric Hatenboer heeft Anderlecht voor de volgende seizoenen al zo'n jong (19) type aangetrokken. En met Mats Rits zal er normaal gezien nog een ervaren verdedigende middenvelder rondlopen. Maar De Cat zou in hun schaduw al sporadisch zijn kansen moeten krijgen. De kans dat Leander Dendoncker blijft is héél klein te noemen gezien zijn kost. De Cat moet eerst wel nog bewijzen dat hij een constant niveau kan halen, want er waren al matchen dit seizoen in de Challenger Pro League waarin hij mee wegzakte met de rest van de ploeg. Dat is een werkpunt, maar dat ze op hem rekenen, staat nu al als een paal boven water.