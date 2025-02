'Daarom viel Jan Vertonghen niét in op het veld van Charleroi en... we weten ook meteen wanneer hij zijn terugkeer wél zal vieren'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De rentree van Jan Vertonghen komt eraan. De aanvoerder van RSC Anderlecht zal in de Europa League-wedstrijd tegen Fenerbahçe SK minuten maken.

Jan Vertonghen liep zich afgelopen zondag al een hele tijd warm langs de zijlijn. De aanvoerder van RSC Anderlecht vroeg zelf om speelminuten in Het Zwarte Land, maar David Hubert ging niet mee in die denkwijze.

Niet alleen de krappe voorsprong tegen Sporting Charleroi zorgde ervoor dat Vertonghen uiteindelijk aan de kant bleef. Ook de staat van het veld op Mambourg deed de sportieve staf beslissen om de aanvoerder niet te brengen.

La Dernière Heure weet echter dat het wachten voorbij is voor Super Jan. Vertonghen zal minuten maken - aan de wedstrijd starten lijkt te voorbarig - tegen Fenerbahçe SK.

In dat opzicht is dat (overbodige?) Europa League-wedstrijd ideaal om Vertonghen te brengen. RSC Anderlecht ging vorige week met 3-0 onderuit in Istanboel en lijkt kansloos om door te stoten.