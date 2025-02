"Ik houd mijn hart vast": Vanhaezebrouck ziet heel moeilijk weekend in JPL op komst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Volgend weekend staan er heel wat wedstrijden met veel inzet op het programma. Dat geldt voor de top, maar ook de bodem van de klassering.

Volgend weekend wordt een enorm boeiende speeldag in de Jupiler Pro League. KV Mechelen en STVV bijten vrijdag de spits af. Op zaterdag volgen Dender-Beerschot, Westerlo-Charleroi en Antwerp-OHL.

Zondag staan dan weer Club-Standard, Genk-Gent, Anderlecht-Union en Kortrijk-Cercle op de agenda. Enorm spannende matchen die op veel vlakken de nodige duidelijkheid kunnen brengen, zo oordeelt ook Hein Vanhaezebrouck.

Het wordt spannend, op alle velden. “Het is Super Sunday, maar het wordt toch vooral onderin een fantastische speeldag”, vertelt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. “En dat zal de volgende speeldagen niet anders zijn, want er zal ook de komende weken nog in veel matchen heel veel op het spel staan.”

En dat zal voor één groep mensen wel een heel grote test worden. “Hoe dan ook verwacht ik veel intensiteit, veel spanning. En veel druk op de scheidsrechters. Ik houd mijn hart in dat opzicht al vast.”