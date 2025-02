Van doelpuntenmaker naar assistenkoning: is Rode Duivel op weg naar een recordseizoen?

Romelu Lukaku heeft de rol die Antonio Conte voor hem heeft bedacht perfect uitgevoerd door de verdediging van Lazio naar achteren te duwen en de bal terug te leggen naar Giacomo Raspadori, die kort daarna scoorde. Deze actie toont aan hoe goed Lukaku de taak begrijpt die zijn coach hem heeft gegeven.

Conte weet dat hij veel zou missen als hij Lukaku enkel als doelpuntenmaker zou gebruiken. Hoewel Lukaku met 9 doelpunten de topscorer van Napoli is, is hij ook de beste assistgever, met 7 assists (en zelfs 8 als we de Coppa Italia meetellen).

7 - Romelu Lukaku has provided seven assists in #SerieA this season and only in 2020/21 (11 with Inter) has he provided more in a single campaign in the top-5 European leagues (seven also in 2017/18 term, with Man Utd). Pivot.#LazioNapoli