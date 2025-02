Vanhaezebrouck is duidelijk en schuift nieuwe titelkandidaat naar voren

KRC Genk blijft indruk maken in de Belgische competitie. Op dit moment staan ze al acht punten los op Club Brugge en zelfs veertien op Union SG. Er is natuurlijk nog de halvering van de punten voor de play-offs, maar de Limburgers maken wel indruk.

KRC Genk is de fiere leider. Na een klein dipje - waarin ze hun kloof op Club Brugge van negen naar twee punten zagen verminderen - zijn ze opnieuw helemaal aan de oppervlakte gekomen.

Fiere leider

De kloof is nu alweer acht punten op Club Brugge en veertien of meer punten op de rest. "Ze speelden tegen Standard met héél veel positiewissels en dat werkte", aldus Hein Vanhaezebrouck in Extra Time. "Ze hebben voorin een wapen met Tolu dat niemand in België heeft."

"Fink heeft enorm veel credits in dat verhaal, want hij is echt veel beter geworden. In het begin viel hij over zijn voeten, nu is hij enorm goed."

Titelkandidaat?

En dus is de slotsom voor de ex-coach van Genk zeer duidelijk: "Ik was altijd overtuigd dat Club Brugge erover ging gaan, maar ik begin toch meer en meer te denken dat ze hun handen gaan vol hebben met Genk."

"Ook door de onderlinge resultaten, want Genk doet het ook daar goed." Genk heeft momenteel 16 op 24 in de duels tussen de top-6, tegenover 14 op 27 voor Club Brugge en 11 op 24 voor Union SG.