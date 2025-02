"Dat kan je niet maken": Hein Vanhaezebrouck kritisch richting Gent, Buffalo's hebben ook een mening

KAA Gent ging in de tweede helft tegen Real Betis Sevilla helemaal kopje onder. Door de 0-3 nederlaag lijkt de terugwedstrijd nu al een maat voor niets. Al willen ze zich bij Gent nog niet helemaal gewonnen geven.

"In Sevilla moeten we opnieuw lef tonen aan de bal en de lijn van deze eerste helft door trekken. In voetbal weet je nooit", gaf Danijel Milicevic al aan na de nederlaag in eigen huis tegen Real Betis Sevilla.

Vurige supporters

"We mogen niet meer dezelfde fouten maken tegen dit soort tegenstanders en topspelers. Zij maken de foutjes meteen af, efficiëntie is heel belangrijk. We zullen zien wat het geeft in Sevilla, in een leuk stadion met vurige supporters."

"We moeten ons vertrouwen uit de eerste helft meenemen. Ik heb positieve zaken gezien en daar willen we op verder gaan. We zetten stappen en dat werkt soms wel, maar we zijn nog niet efficiënt genoeg."

Beneden het niveau voor Gent

"We hebben allemaal eergevoel en we willen elke wedstrijd proberen te winnen. Het zal een mooie ervaring zijn en we gaan ons best daar doen", pikte ook Sven Kums meteen in.

Ex-coach Hein Vanhaezebrouck analyseerde het ook op Play6: "Er was iet te veel medewerking van Gent uit in de goals van Real Betis - dat ik niet zo geweldig vond. Ik vond Gent echt beneden het niveau dat je verwacht. Dat eerste doelpunt van Antony? Daar gaan ze met twee naar buiten. Dat kan je niet maken op dit niveau."