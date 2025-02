Grote frustatie bij STVV-fans door last-minute regeling: "Een gebrek aan respect"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV lanceerde een opvallende actie waarbij de club de tickets zou betalen voor supporters die de ploeg zouden volgen naar Mechelen voor de cruciale uitwedstrijd van vrijdagavond. De club hoopt zo veel mogelijk steun te krijgen van haar fans.

Met maar liefst 1000 supporters die zich inschreven voor de gratis tickets, leek de sfeer in het uitvak van Mechelen verzekerd te zijn. Helaas kregen de fans op het laatste moment te maken met een verplichte buscombi-regeling, wat voor de nodige frustratie zorgt bij de club en supporters.

De buscombi-regeling is een maatregel van de lokale autoriteiten om de veiligheid te waarborgen. Dit houdt in dat supporters verplicht moeten reizen met een erkende busmaatschappij en hun ticket gekoppeld is aan het busvervoer.

Bij STVV is men uiteraard teleurgesteld over deze beslissing. Vooral omdat de stad Mechelen de beslissing last minute bekend maakte.

Gebrek aan respect

STTV liet in een persbericht weten dat dit een een gebrek aan respect is voor hun supporters. "Als club zijn we voor een voldongen feit gesteld. Daar zijn we allesbehalve gelukkig mee, en dit getuigt ook van een gebrek aan respect voor ons voorbeeldige supporterslegioen", klinkt het bij de Kanaries.

Ondanks de last-minute wijziging blijft STVV haar supporters zo goed mogelijk helpen. "We doen alles wat we kunnen om onze supporters te steunen", zegt de club. Het team kan de steun van de fans alvast goed gebruiken in deze belangrijke wedstrijd tegen de degradatie.