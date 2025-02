Hakim Sahabo herleeft bij Beerschot en heeft een duidelijke boodschap voor de fans ondanks donkere periode

Na een teleurstellende eerste seizoenshelft bij de beloften van Standard Luik, heeft Hakim Sahabo zijn draai gevonden bij Beerschot. De Rwandese middenvelder hoopt zijn stempel door te drukken bij de Ratten.

Sahabo was de eerste wintertransfer van Beerschot en kwam naar het Kiel op zoek naar meer speelminuten. Bij Standard kreeg hij weinig kansen om zich te tonen, maar in Antwerpen voelt hij zich opnieuw gewaardeerd.

De jonge middenvelder beseft in De Gazet van Antwerpen hoe snel je in het voetbal vergeten kan worden. Daarom wil hij van deze kans gebruikmaken om zich in de kijker te spelen.

Er is nog hoop

Met nog vier lastige wedstrijden te gaan, wil Sahabo zich nog niet neerleggen bij de huidige situatie van Beerschot. “Ik denk nog steeds dat het kan met deze groep. We wisten het alle grote ploegen, zoals Gent en Anderlecht bijvoorbeeld, toch moeilijk te maken."

Toch beseft hij dat het net die kleine momenten zijn die de doorslag geven. "Jammer genoeg komt het in de laatste wedstrijden te veel op details aan, waardoor we vaak verliezen terwijl we het niet verdienen", legt hij uit in de krant.

Beerschot speelt deze zaterdag op Dender. Volgende week ontvangen ze rivaal KV Mechelen op het Kiel. De Ratten zijn met veertien punten al zeker van de playdowns.