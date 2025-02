David Hubert wil geloof in Brussels mirakel niét opgeven en komt met opvallende vergelijking op de proppen

RSC Anderlecht staat vanavond voor een héél lastige opdracht. De Belgische recordkampioen moet een 3-0-nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen om de uitschakeling te vermijden. Gaat het nog eens ouderwets spoken in Brussel?

RSC Anderlecht had een week geleden een collectieve offday in Istanboel. Fenerbahçe SK bleek enkele maten te groot en won met heel veel gemak van de Belgische recordkampioen.

"We haalden een slecht resultaat in de heenwedstrijd", trapt Davud Hubert een open deur in. "Bovendien weten we dat Fenerbahçe defensief heel sterk is. In hun laatste vier wedstrijden incasseerden ze slechts één tegendoelpunt."

En dat terwijl Anderlecht minstens drie doelpunten nodig heeft om verlengingen uit de brand te slepen. "We weten wat we moeten doen, hé. Maar dat wordt een hele klus."

"Maar alles kan in voetbal", wil Hubert de handdoek nog niet in de ring gooien. "Ik neem onze wedstrijd tegen TSG 1899 Hoffenheim als voorbeeld. Die wedstrijd was ook te gek voor woorden."

De mirakels zijn de wereld nog niet uit

"We stonden met 1-0 voor en kregen er vervolgens vier om onze oren", besluit de coach van paars-wit. "Op het einde was de gelijkmaker héél dichtbij. De mirakels zijn de wereld nog niet uit, hoor."