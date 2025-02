"Ik denk daar wel aan": Gemiste toptransfer speelt op in hoofd van Rob Schoofs

Rob Schoofs is aanvoerder bij KV Mechelen. Al had hij eigenlijk bij een Belgische topclub kunnen spelen.

Rob Schoofs is bij KV Mechelen een belangrijke pion, al had hij nu ook bij Union SG kunnen spelen als hij twee zomers geleden de overstap had gemaakt.

“Het is wel ongelooflijk wat Union blijft neerzetten. Elk jaar opnieuw Europees, echt straf dat het blijft duren”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Ik denk daar soms wel eens aan, maar eigenlijk vrij zelden. Ik heb mijn beslissing genomen. En ik leef mijn leven met de keuzes die ik heb gemaakt. Ik ben nog altijd gelukkig bij KV Mechelen.”

Bij KV Mechelen liep het dit seizoen allemaal niet zo gemakkelijk. Dat zorgde onder andere voor de felle uitspraken van trainer Besnik Hasi.

“Ik lees eigenlijk vrij weinig van wat er in de media verschijnt, maar die reactie van de coach hebben we allemaal wel gezien. Ach, voor ons was dat niet per se verrassend, want wat hij zegt tegen de pers is exact hetzelfde als wat hij in de kleedkamer zegt”, gaat Schoofs verder.

Al was dat natuurlijk niet de slimste zet, zo geeft de kapitein nog mee. “Natuurlijk is het op training niet plezant als je altijd maar verliest. Voor de spelers niet, maar ook voor de trainers niet. Het heeft lang geduurd om het te keren, maar we zijn altijd blijven werken. We zijn achter het plan van de coach blijven staan.”