Vertonghen maakt rentree na zes maanden miserie, maar... twijfelt ineens over afscheid: "Ik weet het als ik mijn benen uit bed gooi"

Anderlecht kon niet stunten tegen Fenerbahçe, maar in het Lotto Park was er toch een opsteker: Jan Vertonghen maakte zijn langverwachte comeback na 6,5 maanden blessureleed. De ervaren verdediger stond voor het eerst sinds 4 augustus 2024 weer op het veld.

"Het wordt nu wat zoeken voor het vervolg", klonk het bij de 37-jarige verdediger. De achillespezen speelden Vertonghen maandenlang parten. "Het heeft veel langer geduurd dan ik ooit had durven denken", gaf hij toe.

"In eerste instantie zou ik een week out zijn, daarna werden het twee weken, vervolgens een paar maanden en tijdens de revalidatie kwam er een nieuw probleem. Ik ben blij dat al het harde werk heeft geloond: het is bijzonder fijn om terug te zijn, zeker in een thuiswedstrijd."

In de 66ste minuut kwam Vertonghen het veld op als vervanger van Hey. "Het had vroeger gekund, maar de trainer beslist. Het draait niet om mij, maar om de ploeg", stelde hij nuchter. Zijn terugkeer was een lichtpuntje voor Anderlecht, dat ondanks een moedige poging niet voorbij Fenerbahçe raakte.

Elke dag kan het anders zijn

Fysiek voelt Vertonghen zich nog niet op zijn topniveau, maar hij blijft geduldig. "Ik moet uiteraard fysiek nog wat verder bouwen, want ik ben lang out geweest. Dit is alvast een goeie start. Door het drukke programma heb ik weinig elf tegen elf kunnen trainen, dus ik heb mijn cardio op een andere manier moeten doen. Ik ben geen aanvaller die je eens 20 of 30 minuutjes kan laten invallen, dus het zal wat zoeken zijn."

De voormalige Rode Duivel probeerde zijn ploegmaats te motiveren om in een stunt te geloven. "Ik geloofde er zeker in. Dat heb ik deze week ook benadrukt. Als we de eerste goal hadden kunnen scoren, dan was alles mogelijk. In de twee wedstrijden hebben we te veel goals tegen gekregen op voorzetten en corners. Dat foutje in het begin van de wedstrijd was ook een setback."

Of Vertonghen na dit seizoen doorgaat of stopt, blijft voorlopig een open vraag. "Elke dag kan het anders zijn. Als ik mijn twee benen uit bed gooi, weet ik welke dag het wordt. Vanmorgen voelde ik me goed, maar misschien heb ik morgen tien minuten nodig. Vandaag ben ik beloond. Ik was blij om met die jongens in de kleedkamer te zitten."