Wat Nicky Hayen moet blijven doen bij Club Brugge? "Wie zich zo opstelt, speelt zichzelf eruit"

Club Brugge haalde dinsdag de achtste finales van de Champions League. En eigenlijk mag dromen van een kwartfinale op het kampioenenbal al een beetje.

Met een klinkende overwinning op bezoek bij Atalanta Bergamo stelde Club Brugge zijn ticket voor de achtste finales van de Champions League zeker.

Daarin wordt Aston Villa de tegenstander. En dat opent de deuren naar een kwartfinale waarin PSG of Liverpool de tegenstander wordt.

Georges Leekens speelde in 1878 de Europacup I-finale op Wembley tegen Liverpool. De ploeg van toen, onder Happel, doet een beetje denken aan de ploeg van nu.

“Vergelijkbaar met Happel had Hayen op een gegeven moment moeite om het op de rails te krijgen. Maar hij heeft evenmin gepanikeerd”, zegt Leekens aan Het Laatste Nieuws.

Volgens Leekens is duidelijk wat het recept toen was en nu is, zonder medelijden voor gelijk welke naam een speler in het team ook heeft.

“Een groep van harde werkers. En wie zich te egoïstisch opstelt, die speelt zichzelf eruit. Skov Olsen is daar een voorbeeld van. Het is iets wat ze de voorbije jaren hebben gecreëerd”, besluit Leekens.