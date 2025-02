"Het maakt hen niet uit": iemand is maar al te blij dat Storck weer trainer is

Bernd Storck werd deze week aangesteld als trainer van KV Kortrijk. Hij moet het behoud weten af te dwingen voor de Kerels.

Yves Vanderhaeghe werd na amper twee maanden alweer bedankt voor bewezen diensten bij KV Kortrijk. Bernd Storck is nu de man die de meubelen moet weten te redden.

Zijn motto is alvast heel erg duidelijk. Er zal offensief iets gebracht moeten worden. “Afwachten en de tegenstander opvangen heeft geen zin in onze situatie”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“We moeten ze bij de keel grijpen en misschien heb ik op elke positie niet de profielen die ik nodig heb, maar dat lossen we wel op. Transfers zijn niet meer mogelijk, ik moet dus roeien met de riemen die er zijn en dat zal lukken.”

Storck is blij dat hij opnieuw aan de slag kan en blijkbaar is iemand anders dat ook. “Het is goed dat ik weer aan de slag ben. Mijn vrouw is ook blij dat ik weg ben. Zij is jonger en gaat elke dag werken, de kinderen gaan naar school.”

“Mijn jongste dochter is 17 jaar en heeft haar leven in Berlijn. Hen maakt het niet uit waar ik zit. Ze zijn blij dat papa weer een job en een uitdaging heeft, ook al is het dit keer een heel moeilijke”, besluit de Duitser.