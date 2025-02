🎥 Sardella in de clinch met eigen supporters: beweging richting publiek zal niet gesmaakt worden

Anderlecht kende een baalavond tegen Union SG. Het zwarte beest kwam nogmaals winnen in het Lotto Park en de supporters van Anderlecht konden de prestatie niet smaken.

En dat lieten ze ook duidelijk merken. Telkens er achteruit werd gespeeld weerklonken er fluitconcerten in het stadion. Eén speler had er na een tijdje duidelijk genoeg van: Killian Sardella.

De rechtsachter draaide zich na de zoveelste keer kritiek omdat hij een bal achteruit speelde om naar het publiek en liet met beide handen duidelijk weten dat ze hun mond moesten houden.

Dat werd niet gesmaakt en het was ook niet zo slim. Maar Sardella heeft in het verleden al veel kritiek gehad en hij dacht dat dat achter hem lag.

Tegen Union was hij echter mee verantwoordelijk voor de eerste tegengoal. Hij jogde terug terwijl Niang was doorgebroken. Die leverde uiteindelijk de voorzet af waaruit de 0-1 viel.

De rest van zijn wedstrijd was ook niet om over naar huis te schrijven, maar dat was zo bij zowat alle spelers van Anderlecht. De relatie tussen fans, spelers en bestuur is er de laatste dagen niet beter op geworden bij Anderlecht.