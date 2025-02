Anderlecht-coach David Hubert weet wat hij in huis heeft: "Welke posities hij kan spelen? Alle elf!"

Anderlecht zal het vandaag tegen Union waarschijnlijk weer met een driemansdefensie doen. Zeker omdat ze momenteel geen middenvelders op overschot hebben. De vraag is wie er daarin zal acteren, want achteraan heeft David Hubert ineens keuze te over.

Hubert heeft ineens vier centrale verdedigers ter beschikking met Hey, Adryelson, Simic en Vertonghen. En ook op de flankposities heeft hij keuze te over met Sardella, Foket, Augustinsson, N'Diaye en Maamar. Ondertussen blijft Anderlecht kampen met aanvallende problemen. Kasper Dolberg, Yari Verschaeren en Mario Stroeykens ontbreken tegen Union, terwijl Samuel Edozie onzeker is. Hubert moet dus creatief zijn met zijn opstelling. Een oplossing voor de personele problemen is een systeem met drie centrale verdedigers, iets wat Anderlecht al vaker heeft ingeoefend. Tegen een aanvallend sterke ploeg als Union zou dit een logische keuze zijn. Met vijf beschikbare wingbacks en vier centrale verdedigers heeft Hubert de opties om een solide defensie neer te zetten. Maar is dat met of zonder Ali Maamar. De vleugelback maakt furore onder Hubert. Tegen Fenerbahçe speelde hij op wel drie verschillende posities in één wedstrijd. "Hoeveel posities hij kan spelen? (lacht) Alle elf vermoed ik", aldus Hubert. "In het systeem dat we spelen kan hij de inverted wingback zijn. Hij kan op het middenveld spelen, maar ook op de flank. En het helpt wel dat hij zes longen heeft. Hij blijft maar gaan tot het einde van de wedstrijd."





