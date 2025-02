Romelu Lukaku verliest record dat hij al vele jaren in handen had aan opkomende superster

Romelu Lukaku is officieel voorbijgestreefd door Lamine Yamal. Het talent van Barça is de jongste speler ooit die 100 wedstrijden in zijn carrière heeft gespeeld.

Lamine Yamal blijft alle mogelijke en denkbare records van vroegrijpheid breken. De Spanjaard heeft zojuist de mijlpaal van 100 professionele wedstrijden in zijn carrière bereikt op slechts 17 jaar, zeven maanden en vier dagen. De jonge vleugelspeler overtreft hiermee een zekere... Romelu Lukaku. De Rode Duivel had op zijn beurt 100 wedstrijden gespeeld na 17 jaar, 11 maanden en een dag. De recente Europees kampioen met zijn land overtreft ook een andere Belgische speler, Youri Tielemans. De middenvelder van de Villans had de 100 wedstrijden in zijn carrière bereikt op de leeftijd van 18 jaar, vijf maanden en 11 dagen. Dit is weer een prestatie voor het talent van Barça, dat record op record blijft behalen. Yamal staat op het punt een nieuwe superster te worden in het voetbal. Hij had zijn naam al laten gelden door de jongste doelpuntenmaker te worden in een belangrijke competitie, de jongste doelpuntenmaker in de Clásico, de jongste speler die in de top 10 van de Ballon d'Or stond, en ook de jongste speler die een EK of een WK heeft gewonnen. 🌟 Nog een record voor Lamine Yamal pic.twitter.com/y8xj0fy5IE — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) 19 februari 2025