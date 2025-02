Anthony Limbombe lijkt net op tijd klaar te zijn voor cruciale periode: "Hoe dichterbij we komen, hoe meer we eraan denken"

Beveren blijft in 2025 ongeslagen en behaalde zaterdagmiddag zijn derde overwinning op rij. Op bezoek bij Lommel SK won het met 1-2, mede dankzij een vroeg doelpunt van Anthony Limbombe.

Beveren begon sterk aan de wedstrijd en opende al na acht minuten de score via Anthony Limbombe. Voor de 30-jarige aanvaller was het pas zijn tweede doelpunt van het seizoen, maar een erg belangrijk.

Voor Limbombe was de wedstrijd dus extra bijzonder. Hij scoorde voor het eerst sinds de openingsspeeldag en lijkt stilaan terug in topvorm te raken. Een blessure hield hem lange tijd aan de kant, maar hij voelt zich eindelijk weer honderd procent fit.

“Het heeft langer geduurd dan verwacht, maar sinds januari voel ik me weer goed, en dat merk je op het veld. Als ik wil presteren, moet ik honderd procent fit zijn”, besluit de aanvaller in Het Nieuwsblad.

Klaar voor promotie?

Beveren blijft met deze overwinning op koers voor de eindronde. De ploeg speelde de afgelopen weken tegen mindere tegenstanders, maar de komende duels worden wel cruciaal.

Met matchen tegen ploegen als Zulte Waregem en RWDM zal blijken of de ploeg klaar is om mee te strijden voor promotie. “Hoe dichterbij we komen, hoe meer we eraan gaan denken", besluit Limbombe.