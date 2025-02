Is hij de opvolger van Simon Mignolet? Jonge doelman krijgt lof ondanks nederlaag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club NXT verloor zaterdagavond met 2-1 van Lokeren-Temse. De jonge doelman Argus Vanden Driessche, die zijn profdebuut maakte, kreeg veel lof voor zijn prestaties, ondanks de nederlaag.

Voor de 18-jarige doelman was de wedstrijd tegen Lokeren-Temse extra speciaal aangezien hij in Lokeren woont. Zijn familie en vrienden zaten dan ook op de tribune om zijn profdebuut te bewonderen.

De jonge Vanden Driessche keek met een glimlach terug op zijn debuut. "Ik zal deze avond natuurlijk niet gauw meer vergeten", zei hij in Het Nieuwsblad. “Ik wist al een paar dagen dat ik hier zou starten en had mij dus kunnen voorbereiden.

Ook trainer Robin Veldman was positief over de debutant. “Hij maakte een mooi debuut. Hij kreeg twee goals tegen, maar inhoudelijk als keeper deed hij een goede job."

Bij de tweede goal scoorde Daniel Perez ex-speler van Club NXT en ook voormalige ploeggenoot van Vanden Driessche. "Ik kon nog redden met een snelle reflex, maar net niet genoeg om de bal nog te doen afwijken", verklaarde de jonge doelman.

"Ik ken Perez natuurlijk nog van op training en ik gun hem dat wel, maar wel jammer dat het in ons nadeel was", besluit Vanden Driessche. Benieuwd of hij zijn sterke debuut kan doortrekken en misschien de toekomstige Simon Mignolet kan worden bij Club Brugge.