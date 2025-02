Jackpot voor Anderlecht? Buitenlandse club praat met sterkhouder, paars-wit wil 20 miljoen euro

Met een contract dat afloopt op 30 juni 2026, staat Mario Stroeykens deze zomer voor een groot dilemma: verlengen of vertrekken. De Anderlecht-speler zou worden gevolgd door Olympique de Marseille.

Dit seizoen heeft Mario Stroeykens een grotere rol op zich genomen bij RSC Anderlecht. Als ware spelmaker heeft hij schitterend gepresteerd, maar werd hij ook gemist tijdens zijn afwezigheid.

Met vier doelpunten en zes assists in alle competities, ondanks enkele fysieke problemen (hij is momenteel out vanwege een blessure aan zijn enkel), stelt Stroeykens Anderlecht in staat om beter te spelen, wat natuurlijk interesse wekt vanuit het buitenland voor de 20-jarige speler.

Volgens informatie van lokale bronnen, die La Dernière Heure bevestigt, zou de aanvallende middenvelder daadwerkelijk de interesse gewekt hebben van Olympique Marseille. Er zouden zelfs verkennende gesprekken geweest zijn.

Deze zomer zal Mario Stroeykens dus voor een lastige keuze komen te staan. Vertrekken, of zijn contract bij Anderlecht verlengen dat afloopt op 30 juni 2026.

RSC Anderlecht zal zeker niet willen dat zijn parel zijn laatste contractjaar ingaat en zal er alles aan doen zodat één van de bovengenoemde opties wordt gekozen, maar de vraagprijs van 20 miljoen euro zou toch enkele kandidaten kunnen afschrikken.