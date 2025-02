Neymar begint eindelijk weer plezier te beleven: wat als Eden Hazard had besloten hetzelfde te doen...

De beelden gaan de wereld rond: Neymar heeft een geweldig doelpunt gescoord met Santos en lijkt duidelijk veel plezier te hebben bij zijn club. Ver verwijderd van de top. Hij is slechts een jaar jonger dan Eden Hazard...

Bijna een jaar: dat is wat Neymar da Silva Dos Santos Junior, geboren op 5 februari 1992, scheidt van Eden Hazard, geboren op 7 januari 1991. Maar Hazard is met pensioen gegaan op 32-jarige leeftijd, althans effectief - in werkelijkheid was het einde van zijn carrière bijna al beslist vanaf juni van datzelfde jaar.

Eén jaar jonger dus dan de leeftijd waarop Neymar nu zijn stempel drukt bij Santos, zijn opleidingsclub. Waarom vergelijken we de twee mannen? Om verschillende redenen. Hun leeftijd is allereerst vergelijkbaar; ook hun carrièreverloop. Achter Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, de onbetwiste koplopers, werden altijd als eerste twee namen genoemd: Hazard en Neymar.

In 2018 had hun duel in de kwartfinale van het Wereldkampioenschap 2018 later kunnen beslissen over de eerste Ballon d'Or sinds 2008, gewonnen door een andere speler dan een van de twee "groten", CR7 en Messi. Uiteindelijk was het Modric die won, maar Hazard had zijn "wedstrijd" tegen Neymar gewonnen.

De twee grootste flops in de geschiedenis van het voetbal

En dan is er natuurlijk die rampzalige carrière-afdaling. Vraag aan een "neutrale" persoon (wat wil zeggen: geen Belg of Braziliaan) wie de grootste flop in de geschiedenis van het voetbal is: twee antwoorden komen vaak terug. Eden Hazard bij Real Madrid voor 100 miljoen euro en 7 doelpunten in 76 wedstrijden, of Neymar bij Al-Hilal voor bijna hetzelfde bedrag en... 7 wedstrijden.

In pure cijfers neemt Neymar de "titel" van grootste flop; in termen van verwachtingen, waren die rond Eden bij Madrid heel anders. Iedereen wist dat de Braziliaan naar Saoedi-Arabië ging voor het grote geld, ook al heeft de omvang van de catastrofe verrast.

Maar waar Eden Hazard, fysiek en mentaal uitgeput, besloot vroegtijdig te stoppen met voetbal, niet in staat om zijn passie terug te vinden, besloot Neymar om voor de romantiek te kiezen. Hij tekende bij de club waar het allemaal begon voor hem, bij Santos. Terwijl hij er niets meer te winnen had.

De jaren zijn voorbijgegaan, de kilo's zijn opgehoopt. Maar net als Ronaldo (de andere), Adriano of Ronaldinho, is zelfs deze vermoeide versie van Neymar nog steeds in staat om de Braziliaanse verdedigingen pijn te doen... en vreugde te schenken aan de supporters. Zijn sensationele goal uit een directe corner van afgelopen nacht bewees dat.

Dus, had Eden Hazard hetzelfde kunnen doen? Misschien niet bij Lille, omdat de Ligue 1 nog steeds veel beter is dan de Braziliaanse competitie. Maar we zullen niet vergeten dat Eden nog steeds enkele magische momenten in zich had. Neymar heeft nu de kans om zijn carrière beter af te sluiten dan hij...