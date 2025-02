Serge Gumienny zegt wat er nu moet gebeuren nadat Club-voorzitter Bart Verhaeghe scheidsrechter Lawrence Visser stond op te wachten

Bart Verhaeghe heeft er een bewogen weekend opzitten. De Club-voorzitter kwam uitgebreid in het nieuws nadat hij scheidsrechter Lawrence Visser stond op te wachten in de spelerstunnel.

Bart Verhaeghe had weinig mooie woorden voor scheidsrechter Lawrence Visser na de nederlaag van Club Brugge tegen Standard. "Ga je mij ook geel geven? Je hebt verschrikkelijk gefloten. Je moet niet zo onnozel doen", klonk het onder meer.

Iets waar de bond niet mee kan lachen. De uitspraken van de Club-voorzitter zullen nog een staartje krijgen. Verhaeghe wordt dinsdag normaal gesproken op het matje geroepen.

Voormalige scheidsrechter Serge Gumienny ziet dat voorzitters duidelijk macht hebben, en dat dit voor een ref niet altijd leuk is, omdat ze misschien minder topmatchen mogen fluiten. "De voetbalbond moet een duidelijk signaal geven, want zo horen we niet met onze scheidsrechters om te gaan", vertelde hij bij Sporza.

"Het zou goed zijn om Bart Verhaeghe in dialoog te laten gaan met de scheidsrechterscommissie en Lawrence Visser", stelt Gumienny voor. Volgens hem moet Visser nu snel weer aangesteld worden als ref voor een match van blauw-zwart.

"Om hem daarna zo snel mogelijk een match van Club Brugge te laten fluiten. Dat zou ik een logische stap vinden", besluit de voormalige scheidsrechter.