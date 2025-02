🎥 Middenvelder voelt zich steeds meer thuis bij KV Mechelen: "Niet per se een droom om daar te spelen"

KV Mechelen versterkte zich deze winter met de 24-jarige Zweed Fredrik Hammar. De verdedigende middenvelder werd al in de zomer gevolgd door Malinwa en tekende uiteindelijk een contract tot medio 2028.

Hammar stond al langer op de radar van KV Mechelen, maar pas in januari werd de deal afgerond. Malinwa betaalde ongeveer 1 miljoen euro, inclusief bonussen, om de Zweedse middenvelder over te nemen.

Niet alleen KV Mechelen had interesse in de Zweed. Ook enkele clubs uit de Engelse Championship, zoals Plymouth Argyle, volgden hem op de voet. Toch koos Hammar voor een overstap naar onze Belgische competitie.

De overstap van Zweden naar België brengt voor Hammar heel wat veranderingen met zich mee. "Het is niet supergemakkelijk om alles te verhuizen van Zweden naar België. Maar het is niet zo lastig om naar Zweden te vliegen”, vertelt hij in een interview met Karpoel Kavee.

Hoewel Hammar tevreden is met zijn transfer, ziet hij KV Mechelen niet als de eindbestemming van zijn carrière. "Mijn droom was om voor Hammarby te spelen. Als kind supporterde ik voor Arsenal, dus dat is uiteraard wel cool, maar het is niet per se een droom om daar te spelen", besluit hij.

De 24-jarige Zweed speelde ondertussen al zeven wedstrijden voor Malinwa. Benieuwd of hij KV ook in de Jupiler Pro League kan houden.