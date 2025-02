📷 Opvallend: Thibaut Courtois niet in de selectie voor cruciale wedstrijd, ook Mbappé wordt gepasseerd

Thibaut Courtois maakt geen deel uit van de selectie van Real Madrid voor de bekerwedstrijd van vanavond tegen Real Sociedad. De 32-jarige doelman krijgt rust van coach Carlo Ancelotti voor de heenwedstrijd van de halve finales van de Copa del Rey.

Naast Courtois worden ook enkele andere belangrijke spelers rust gegund. Steraanvaller Kylian Mbappé, die recentelijk problemen had met zijn wijsheidstand, en middenvelder Federico Valverde zijn eveneens niet van de partij.

Deze keuzes vallen in het kader van het drukke schema van Real Madrid. De Koninklijke trekken zaterdag naar Real Betis, en volgende week dinsdag staat het zware duel met stadsgenoot Atlético Madrid in de Champions League op het programma.

Real Madrid is volop in de race voor de 41ste Copa del Rey-finale. Real Sociedad kent dit seizoen geen geweldige prestaties en staat slechts achtste in de competitie. Desondanks kan het in de beker een verrassing proberen te creëren tegen de Koninklijke, die normaal gesproken de bovenliggende partij is.

Finale tegen Barça of Atlético

In de andere halve finale van de Copa del Rey kreeg FC Barcelona gisteren een zware klap van Atlético Madrid. De twee ploegen speelden in het eerste duel 4-4 gelijk, wat de spanning voor de returnwedstrijd op 2 april in het Wanda Metropolitano alleen maar vergroot.

De finale van de Copa del Rey staat gepland voor 26 april in Sevilla. Benieuwd of we een Madrileense derby of een classico krijgen. Natuurlijk kan Real Sociedad ook stunten door Real uit te schakelen.