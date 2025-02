🎥 Will Still kon zijn ogen niet geloven: surrealistische uitsluiting, met dank aan ex-Club Brugge-speler, bezorgt Lens opnieuw problemen

Will Still oogt vaak gespannen aan de zijlijn tijdens wedstrijden van zijn team RC Lens. Zijn spelers lijken die nervositeit soms over te nemen.

RC Lens heeft dit seizoen al zeven keer een wedstrijd in de Ligue 1 moeten uitspelen met een man minder, en daarmee voeren ze de lijst aan van ploegen met de meeste rode kaarten. Ook afgelopen weekend tegen FC Nantes moest Lens het opnieuw met tien spelers doen. Met nog twintig minuten te gaan en een 2-1 achterstand probeerde Lens de gelijkmaker te forceren. Aanvaller M’Bala Nzola kreeg een overtreding tegen na een duel met ex-Club Brugge-verdediger Jean-Charles Castelletto. Hij leek zich eerst neer te leggen bij de beslissing, maar gooide uiteindelijk uit frustratie de bal in de richting van de scheidsrechter. Hoewel de scheidsrechter niet werd geraakt, was het gebaar voldoende voor een rode kaart. Trainer Will Still reageerde zichtbaar geïrriteerd aan de zijlijn. 🤦‍♂️ | Stel je voor dat je een rode kaart krijgt omdat je de bal naar de scheidsrechter hebt gegooid. 🤾🟥 pic.twitter.com/nfgDUL9kwo — DAZN België (@DAZN_BEFR) 26 februari 2025 Lens onder druk De frustratie van Still was begrijpelijk: Lens verloor uiteindelijk met 3-1, de derde nederlaag op rij. Door deze reeks zakt de ploeg naar de achtste plaats in de Ligue 1. De Franse Voetbalfederatie bevestigde vandaag dat de uitsluiting terecht was. In een verklaring stond: "De beelden tonen aan dat de Lens-speler opzettelijk de bal naar de scheidsrechter gooide als teken van ontevredenheid. Hoewel de bal de scheidsrechter niet raakte, wordt dit volgens de spelregels als een daad van brutaliteit beschouwd en bestraft met een rode kaart. De scheidsrechter heeft dus de juiste beslissing genomen."