Heeft dribbelkont een toekomst bij Anderlecht? 'Renard geeft Angulo héél duidelijke boodschap'

Nilson Angulo staat voor het belangrijkste kruispunt in zijn carrière. Olivier Renard heeft de dribbelkont héél duidelijk gemaakt wat het plan van RSC Anderlecht is.

Nilson Angulo maakte in 2022 de overstap van LDU Quito naar RSC Anderlecht. De 21-jarige Ecuadoriaan toonde al vlagen van zijn talent, maar daar bleef het ook bij.

Het vertrek van Francis Amuzu is dé kans voor Angulo. La Dernière Heure weet dat Olivier Renard hem dat ook héél duidelijk heeft gemaakt. De viervoudig Ecuadoriaans international moet tonen dat hij het niveau kan halen.

Angulo heeft een contract tot medio 2027 in het Lotto Park. De flankaanvaller weet dat hij volgend seizoen de volgende stap zal moeten zetten en moét bewijzen dat hij kan uitgroeien tot een bepalende speler bij paars-wit.

In 't Nederlands: hij speelt voor een contractverlenging. In het andere geval is Renard onverbiddelijk en zal Angulo na volgend seizoen een nieuwe werkgever moeten zoeken.

Heeft Nilson Angulo een toekomst bij RSC Anderlecht?

Betekent dat ook meteen dat Anderlecht in het tussenseizoen geen versterking voor de flanken zal halen? In principe is zo'n profiel momenteel géén prioriteit. Al zal Renard geen opportuniteiten laten schieten.