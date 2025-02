Leg uw plannen voor laatste speelweekend nog niet vast: er kunnen nog wijzigingen volgen nu competitieformat mogelijk verandert

Dinsdag maakte de Pro League al bekend dat Genk-Union op de laatste speeldag van zondag naar zaterdag verhuist. Maar nu er morgen gestemd wordt over een nieuw competitieformat kan er nog heel wat meer veranderen.

Genk-Union heeft nog weinig invloed op het klassement op de laatste speeldag aangezien beide ploegen al voor de Champions' Play-offs geplaatst zijn. Ook een match als Club Brugge-Charleroi kan in die optiek ook nog verplaatst worden als er zekerheid is over in welke play-offs Charleroi straks zal zitten.

Maar naar wat we horen kan er nog meer veranderen. Als het competitieformat morgen gestemd wordt en de terugkeer naar een competitie met 18 zonder play-offs erdoor komt, kunnen heel wat wedstrijden nog verhuizen.

Dan zouden er immers geen Relegation Play-offs meer zijn en is er voor verschillende ploegen niets meer te winnen of te verliezen.

Voor rechtenhouder DAZN zou het in ieder geval niet slecht uitkomen, want het is een hele organisatie om zoveel wedstrijden op hetzelfde moment te coveren.

Er zal dus veel afhangen van de stemming van morgen. En of er eventuele klachten gaan komen van misnoegde teams.