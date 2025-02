De kogel is door de kerk: de Jupiler Pro League gaat er weer helemaal anders uitzien

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Pro League-clubs zijn tot een akkoord gekomen. De Jupiler Pro League gaat vanaf seizoen 2026/2027 weer naar een competitie met 18 ploegen, en zonder play-offs.

We kunnen dit seizoen, én volgend seizoen nog spektakel zien in de play-offs. Daarna is het gedaan. De club uit de Pro League hebben gestemd en zijn tot een tweederdemeerderheid gekomen.

Makkelijk was dat zéker niet, maar het is gelukt. Vanaf het seizoen 2026/2027 zal de Jupiler Pro League 18 ploegen tellen. De play-offs zullen ook weer verdwijnen.

Eerder werd er nog getwijfeld om het nieuwe competitieformat al vanaf volgend seizoen actief te maken. Dat zou betekend hebben dat een aantal clubs uit 1A plots gered waren.

Door de kritiek die hierop kwam, werd dit al snel van tafel geveegd. We krijgen dus nog twee keer play-offs (dit seizoen en volgend seizoen), die vrij uniek zijn in Europa.

Sinds 2009 werkte de Belgische competitie hiermee. Het zorgde voor heel wat spektakel, maar zorgde er ook voor dat er meer wedstrijden moesten worden afgewerkt op een seizoen. In het nieuwe format zullen er dus 34 matchen zijn ieder seizoen.