Slecht nieuws voor Antwerp: Aanvaller mist rest van het seizoen door zware blessure

Zware dreun voor Antwerp op het einde van de reguliere competitie. Anthony Valencia zal een hele poos out zijn met een zware blessure. Er zal de Ecuadoraanse winger een lange revalidatie wachten en zijn seizoen lijkt voorbij te zijn.

Met nog drie wedstrijden in de reguliere competitie te gaan, staat Antwerp voor een kantelpunt in zijn seizoen. Moest het goed presteren in die laatste wedstrijden, zitten ze bij de top 6 en nemen ze deel aan de voorlaatste editie van de Champions Play-offs.

Maar dit zal wellicht allemaal zonder Anthony Valencia (21) zijn. De Ecuadoraanse vleugelspeler heeft een zware blessure opgelopen en zal volgens de GvA een hele poos niet kunnen spelen.

Gebroken kuitbeen

Valencia stond vorig seizoen ook een hele tijd aan de kant. Een gebroken kuitbeen hield hem vijf maanden aan de kant. Dit seizoen bleef Valencia gespaard van blessures, tot nu dus.

Hij kwam dit seizoen al 26 keer uit voor Antwerp, waarin hij goed was voor twee doelpunten en evenveel assists. Antwerp zal de rest van het seizoen dus zonder zijn kwieke winger moeten doen.

Een plekje in de Champions' Play-offs is nog lang niet zeker voor The Great Old. Na een bezoek aan Jan Breydel bij Cercle Brugge, wachten nog concurrenten KAA Gent en Standard Luik. Antwerp zal dus nog uit zijn kot moeten komen in het slot van de reguliere competitie.