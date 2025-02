Competitie met 18 is bijlange niet het einde: "Daar willen de topclubs echt naartoe"

De Algemene Vergadering van de Pro League besliste om over te stappen naar een competitie met 18 ploegen. Al is maar de vraag hoelang dat zal duren...

Het was een nipte tweederdemeerderheid die het voorstel binnenhaalde, om zonder play-offs en met 18 ploegen te spelen in de Jupiler Pro League. Maar de beslissing is er.

Al is het uitkijken wat er nog allemaal op stapel staat, want in het voetbal weet je nooit en mag je nooit van zekerheden uitgaan. Ook niet over een onderwerp als het competitieformat.

Zo zijn er ploegen uit de Challenger Pro League die juridische stappen willen ondernemen, al kunnen er ook fundamenteel nog zaken veranderen.

De kans dat er in de eerstvolgende jaren nog wat anders opduikt is groot. Zo willen zeker de topclubs uit de Jupiler Pro League mikken op andere competities dan enkel de Belgische.

Denk maar aan een competitie samen met Nederland of een soort van Europese Super League, in welke vorm dan ook. Omdat daarmee gewoon meer geld te verdienen zal zijn.