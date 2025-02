Slecht nieuws voor Union: Zij zijn er zaterdag niet bij tegen Dender

Slecht nieuws voor Union, in aanloop naar hun thuiswedstrijd tegen Dender komende zaterdag. De Brusselaars zullen enkele sterkhouders missen, dat bevestigde Sébastien Pocognoli vrijdag. Ook zijn er andere spelers waar nog twijfel rond bestaat.

Op de openingsspeeldag van de reguliere competitie speelde Union een droge 0-0 op het veld van de ploeg uit de Denderstreek. Dit was wel het begin van wat een heel lange periode vol 0-0'en zou worden voor Union.

Traag begonnen

Ondertussen hebben de Brusselaars die sombere vorm achter zich gelaten en hebben ze zich vorige week verzekerd van een stekje in de top 6. "Het is toch opvallend dat Union er al vier jaar op rij bij is", vertelt Pocognoli aan onder andere HLN.

"Dit jaar was uitdagend, omdat we trager zijn begonnen dan andere jaren. De publieke opinie was soms sceptisch, maar we zijn nooit gaan twijfelen. Het was gewoon een kwestie van tijd en hard blijven werken", aldus de Union-coach.

Geen Vanhoutte en Castro-Montes

Union heeft nu dus nog drie wedstrijden om zich dichter bij Genk en Club Brugge te voegen. Maar de eerste van de drie zal al zeker zonder Alessio Castro-Montes en Charles Vanhoutte zijn. Die laatste zal ook niet klaar raken voor de wedstrijd tegen Standard. Pocognoli hoopt hem wel op tijd fit te krijgen voor de kraker tegen Genk.

Wie er misschien ook niet bij zal zijn tegen Dender, is Sofiane Boufal. De Marokkaanse dribbelkont werd donderdag wat ziek en trainde op vrijdag dus niet mee voluit. "Of hij zaterdag tegen Dender al kan spelen, wordt morgen bekeken", vertelt Pocognoli.