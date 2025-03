Jean Butez onthult waarom het misliep met Anderlecht en... Kompany: "Het was héél concreet"

Anderlecht probeerde afgelopen zomer Jean Butez binnen te halen, maar de doelman koos voor een buitenlands avontuur. "De interesse van Anderlecht was zeer concreet", bevestigt Butez.

“Het was een mooie opportuniteit, zeker met de Europa League erbij, maar ik wilde iets nieuws. Na zeven jaar in België kende ik alles daar al.” Uiteindelijk vond hij pas in januari een oplossing en trok hij naar het Italiaanse Como.

Dat betekende dat Butez een half seizoen op de bank zat bij Antwerp, waar Senne Lammens de voorkeur kreeg. “Dat was een nieuwe situatie voor mij", zegt hij in GvA. “Ik heb genoten van extra tijd met mijn gezin, maar ik ben vooral blij dat ik opnieuw titularis ben. Dat waardeer ik nu nog meer dan vroeger.”

Bij Como stond eerst de ervaren Pepe Reina onder de lat, maar Butez nam de fakkel over. “Elke dag trainen met een levende legende als Reina is een privilege. Hij blijft, zelfs op zijn 42ste, gemotiveerd en is een echte leider, net zoals Alderweireld bij Antwerp.”

Butez kende een degelijke start bij Como, dat tiende staat in de Serie B. “Onze coach Cesc Fabregas wil aanvallend voetbal spelen met veel pressing. Ik heb al veel geleerd van zijn analyses", vertelt hij. Como hoopt op promotie, en Butez lijkt daar een belangrijke rol in te spelen.

Al in de zomer van 2023 wilde de Fransman een stap hogerop zetten. “Er waren gesprekken met Burnley, toen onder Vincent Kompany, en nog andere Engelse clubs", onthult hij. Een overstap kwam er echter niet. “Antwerp vroeg 8 miljoen euro, wat meespeelde, maar er waren ook gewoon weinig concrete voorstellen.”

Uiteindelijk bleef Butez nog anderhalf jaar langer bij Antwerp en kreeg hij de kans om in de Champions League te spelen. “Dat heeft me als doelman sterker gemaakt. Nu kom ik in de Serie A ploegen van hetzelfde niveau tegen. Het heeft misschien wat langer geduurd, maar ik ben tevreden met hoe alles is gelopen.”