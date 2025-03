Middenvelder vindt steun bij ploeggenoot na moeilijke periode: "Een klootzak, dat heb ik wel nodig om goed in mijn vel te zitten"

Na een moeilijke periode op het veld zit Thomas Van den Keybus duidelijk weer goed in zijn vel. De middenvelder, die onder Timmy Simons weer kansen krijgt, stond de afgelopen weken meer tussen de lijnen.

“Uiteraard doet het deugd om weer op het veld te staan", vertelt de middenvelder in Het Nieuwsblad. “Ik heb er hard voor gewerkt, het is nu aan mij om te tonen waarom ik in de ploeg thuishoor. Deze kans mag ik niet laten schieten, ook al zijn het niet meteen de makkelijkste wedstrijden.”

“Kwalitatief ben ik zeker sterk genoeg, maar op vlak van mentaliteit moest en moet ik nog stappen zetten", geeft Van den Keybus toe. “Ik moet meer in mezelf geloven en overtuigd geraken van mijn kwaliteiten. Soms heb ik nog te veel twijfels.”

De middenvelder haalt ook steun uit de woorden van ex-ploeggenoot Maxime De Cuyper, die hem vaak aanspoorde om zelfvertrouwen te tonen. Al heeft Van den Keybus nog veel twijfels.

Steun bij Haspolat

Wat ook heeft geholpen, is de steun van zijn nieuwe ploegmaat, Dogucan Haspolat. Van den Keybus heeft zich goed kunnen vinden in de mentaliteit van de Turkse middenvelder.

“Iemand met het karakter van een klootzak. Ook na de training trekken we regelmatig met elkaar op. Het is vergelijkbaar met de band die ik hier had met Maxe De Cuyper. Ik heb dat wel nodig om goed in mijn vel te zitten", besluit de middenvelder.