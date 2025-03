🎥 Lokeren-Temse zet zijn goede reeks verder met dank aan Radja

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lokeren-Temse heeft zijn uitstekende vorm in de Challenger Pro League verder gezet door voor de derde keer op rij te winnen. De Waaslanders gingen op Jong Genk winnen met 1-2.

De wedstrijd begon goed voor Lokeren-Temse, dat al na acht minuten op voorsprong kwam. Sebastiaan Brebels zorgde voor het openingsdoelpunt.

Genk was echter niet van plan zich zomaar gewonnen te geven. Na een halfuur spelen zorgde Luca Oyen voor de gelijkmaker. Na een vrije trap van Genk kwam de bal bij Oyen terecht, die het leer prachtig buiten het bereik van Gabriel krulde.

💫 | Luca Oyen krult zijn schot perfect om de stand weer in evenwicht te brengen! 🤩✨ #GNKLOK pic.twitter.com/fTZk1dfxys — DAZN België (@DAZN_BENL) March 2, 2025

Assist voor Radja

Een kwartier voor het einde kwam dan toch de beslissing. Invaller Sam Van Aerschot werkte de bal in het doel na een corner van Radja Nainggolan.

De assist van de ervaren middenvelder was perfect gegeven, en Van Aerschot toonde zich koelbloedig door de bal in het net te werken. Het was een cruciaal doelpunt dat Lokeren-Temse de overwinning schonk.

Dankzij deze overwinning bevindt Lokeren-Temse zich nog steviger op de negende plaats. Voor Jong Genk blijft het seizoen moeilijk dat nog altijd troosteloos laatste staat.