🎥 Volleybalspeler of doelman? Thibaut Courtois bereidt zich voor op terugkeer bij de Rode Duivels met sensationele redding

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid verloor gisteravond met 2-1 van Real Betis. Thibaut Courtois speelde echter weer op topniveau.

Voordat Barcelona (vandaag tegen Real Sociedad) en Atletico Madrid speelden, kreeg Real Madrid de kans om druk te zetten door de leiding te nemen in de Liga. Al moest er wel gewonnen worden op Real het veld van Betis.

Alles begon goed voor de Koninklijke, met een prachtige collectieve actie die na tien minuten werd afgerond door Brahim Diaz. Maar in tegenstelling tot een goede week geleden bij KAA Gent, slaagden de bezoekers er niet in hun voorsprong te behouden in het Benito-Villamarin Stadion.

Courtois kan Real net niet redden

Real Betis kwam al snel op gelijke hoogte via Johnny Cardoso. Een 1-1 ruststand 1-1, genoeg om de thuisploeg vleugels te geven aan het begin van de tweede helft. Maar Thibaut Courtois speelde alweer een geweldige wedstrijd.

In een van de eerste acties na de rust maakte de Belgische keeper een fantastische redding op een hoekschop. Courtois veranderde in een volleybalspeler om een bal die dicht bij zijn lichaam kwam, te keren.

Maar helaas leverde dit niet veel op: vijf minuten later kreeg Real Madrid een penalty tegen. En Isco, een ex-speler van Real Madrid, zette die penalty feinloos om. Uiteindelijk werd de 2-1 ook de eindstand.